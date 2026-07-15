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В Арске на ремонт участка дороги выделили 112 млн рублей

В Арске на ремонт автодорог общего пользования на улице Банковской выделили 112,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Арске на ремонт участка дороги выделили 112 млн рублей

В Арске на ремонт участка дороги выделили 112 млн рублей

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

В Арске на ремонт участка дороги выделили 112 млн рублей

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Предстоит обновить участок дороги протяженностью 1,6 км. Работы будут выполнены за счет средств бюджета Татарстана и должны завершиться до 26 октября.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».

Анна Кайдалова