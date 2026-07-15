В Астрахани предпринимателя из Дагестана будут судить за взятку и контрабанду рыбы

Суд в Астрахани рассмотрит уголовное дело предпринимателя из Дагестана. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу и контрабанде через госграницу РФ важных ресурсов (ч. 3 ст. 291, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд рассмотрит дело о контрабанде 20 т рыбы и взятке пограничнику в Астрахани

Фото: Прокуратура Астраханской области Суд рассмотрит дело о контрабанде 20 т рыбы и взятке пограничнику в Астрахани

Фото: Прокуратура Астраханской области

По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемый передал сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области 100 тыс. руб. за беспрепятственный провоз через границу более 20 т рыбы стоимостью свыше 7,5 млн руб. Товар перемещался без сопроводительных накладных. Пограничник заявил о взятке в правоохранительные органы.

Преступление предотвратили при попытке пересечения государственной границы, биологические ресурсы изъяли из незаконного оборота.

Марина Окорокова