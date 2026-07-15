Экс-глава «Яблока» в ЗакСе Шишлов не смог оспорить запрет на участие в выборах

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего руководителя фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Александра Шишлова на постановление о привлечении его к административной ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Таким образом, в силе осталось решение Петроградского районного суда о назначении политику штрафа в размере 1,5 тыс. руб., сообщили в пресс-службе партии «Яблоко». Так горсуд окончательно запретил «яблочнику» участвовать в выборах в ближайший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шишлов возглавлял фракцию «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга действующего созыва

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Александр Шишлов возглавлял фракцию «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга действующего созыва

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поводом для административного преследования стал репост в Telegram интервью председателя федерального политкомитета «Яблока» Григория Явлинского, опубликованного в 2023 году. В пресс-службе утверждают, что защита указывала на многочисленные процессуальные нарушения, в частности на истечение срока давности привлечения к ответственности, отсутствие события и состава правонарушения, а также на недопустимость ряда доказательств. Несмотря на эти доводы, городской суд оставил решение первой инстанции без изменения. В партии заявили, что намерены обжаловать его в кассационном порядке.

Вступившее в силу постановление лишает Александра Шишлова возможности участвовать в выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Заместитель председателя петербургского отделения партии Дмитрий Анисимов назвал дело политически мотивированным и связал его с предвыборной кампанией. В пресс-службе также заявили, что, по их оценке, перед выборами усилилось давление на представителей партии в разных регионах страны.

Александр Шишлов возглавлял фракцию «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга действующего созыва и является одним из наиболее известных представителей партии в городе.

Ранее по ч. 1 ст. 20.3 КоАП был оштрафован руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Иван Апостолевский. Поскольку постановление вступило в силу менее чем за год до единого дня голосования, он лишился возможности участвовать в выборах 2026 года.

В то же время депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов, также привлеченный к ответственности по этой статье за публикацию фотографии Алексея Навального, сможет баллотироваться. Как ранее пояснял председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, годичный срок ограничения в его случае истекает до дня голосования 20 сентября 2026 года. Аналогичные протоколы составлялись в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова и депутата петербургского ЗакСа Ольги Штанниковой.

Полина Пучкова