ЮНЕСКО призвала отказаться от строительства двух небоскребов «Газпрома» в Лахте, посчитав, что они могут нанести серьезный ущерб историческому облику Санкт-Петербурга. Об этом говорится в докладе международной организации, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЮНЕСКО рекомендовала не строить новые небоскрёбы «Газпрома» в Лахте из-за риска для наследия Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ЮНЕСКО рекомендовала не строить новые небоскрёбы «Газпрома» в Лахте из-за риска для наследия Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты пришли к выводу, что новые башни создадут прямую угрозу выдающейся универсальной ценности объекта Всемирного наследия. По оценке ЮНЕСКО, их возведение негативно и необратимо скажется на исторической структуре города, системе архитектурных доминант, линии горизонта, панорамных видах на Неву и Финский залив, а также пространственных связях между ключевыми архитектурными ансамблями.

Оценка проводилась в ходе миссии ЮНЕСКО, которая в январе 2026 года изучила состояние исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним объектов Всемирного наследия. Доклад с выводами был опубликован 13 июля.

При этом организация не выступает против развития Лахты в целом. В ЮНЕСКО подчеркнули, что дальнейшая застройка района возможна, если новые проекты будут учитывать сохранение выдающейся ценности Санкт-Петербурга и сопровождаться оценкой их воздействия на культурное и окружающее пространство.

Матвей Николаев