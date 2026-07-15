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Пятерых граждан Узбекистана выдворили со Ставрополья за нарушение миграционного законодательства

Судебные приставы Ставропольского края выдворили за пределы России пятерых граждан Узбекистана, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщили в Главном управлении ФССП по региону.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Иностранцев выявили во время плановых рейдовых мероприятий. По данным ведомства, они длительное время находились на территории края без законных оснований и необходимой регистрации.

Суд признал всех пятерых виновными по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации) и назначил наказание в виде административного выдворения за пределы страны.

После вступления судебных решений в силу приставы возбудили исполнительные производства, оформили необходимые документы и сопроводили нарушителей в аэропорт, откуда они были отправлены в Узбекистан.

В региональном управлении ФССП напомнили, что после административного выдворения иностранным гражданам запрещается въезд в Россию в течение пяти лет в соответствии с федеральным законодательством.

Валерий Климов

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