Усть-Луга сохранила лидерство по экспорту угля через Балтийский бассейн

По итогам первого полугодия 2026 года грузооборот угля через российские порты Балтийского бассейна составил почти 19,8 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 1%, пишет 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перевалка угля через порты Балтики снизилась на 1% по итогам полугодия

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Перевалка угля через порты Балтики снизилась на 1% по итогам полугодия

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уголь остается одним из ключевых экспортных грузов на Балтике. Основной объем поставок проходит через терминалы Ленинградской области, прежде всего через порт Усть-Луга.

Согласно данным «Морцентр-ТЭК», терминалы Лужской губы за январь–июнь обработали 19,1 млн тонн угля, что на 3% превышает результат прошлого года. Крупнейшим оператором по-прежнему остается АО «Ростерминалуголь», перевалившее 9,5 млн тонн — на 15,2% больше, чем годом ранее.

Универсальный терминал группы компаний «Новотранс» увеличил объемы перевалки до 3,9 млн тонн (+5%). Терминал «Ультрамар» обработал почти 3,4 млн тонн угля, сократив показатель на 4%, а через «Универсальный перегрузочный комплекс» было отправлено 2,2 млн тонн, что на 4,2% меньше уровня первого полугодия 2025 года.

Помимо Усть-Луги, угольные грузы продолжают обрабатываться и в порту Выборг. За первые шесть месяцев года стивидорная компания «Порт Логистик» перевалила здесь более 400 тыс. тонн угля.

Матвей Николаев