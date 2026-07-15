Дагестанская топливная компания попала под наблюдение с долгом в 171 млн рублей

Арбитражный суд Республики Дагестан ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Дагестанская топливная компания». Временным управляющим назначен Магомед Мажидханов. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

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С заявлениями о признании банкротом в суд обратилось само ООО «Дагестанская топливная компания» и МРИ ФНС России №20 по Саратовской области в связи с наличием у предприятия непогашенной задолженности в 171 млн руб.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Дагестанская топливная компания» введена до 19 ноября 2026 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дагестанская топливная компания» зарегистрировано в с. Эндерей Хасавюртовского района 12 октября 2009 года. Компания занимается деятельностью агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами. Учредителем является Саитбег Абдурахманов. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.

В 2025 году компания сдала нулевую финансовую отчетность.

Наталья Белоштейн