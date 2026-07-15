Мосгорсуд оставил под арестом петербургского бизнесмена Илью Трабера
Московский городской суд признал законным арест петербургского предпринимателя Ильи Трабера, обвиняемого в убийстве. Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного районного суда Москвы, отклонив жалобу защиты.
Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного районного суда Москвы
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
17 июня Басманный суд отправил господина Трабера под стражу как минимум на два месяца.
Бизнесмену предъявлены обвинения по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
По версии следствия, господин Трабер причастен к заказному убийству депутата и бизнесмена Александра Петрова, который был застрелен в октябре 2020 года. По месту жительства предпринимателя ранее прошли обыски.
Кроме бизнесмена, по этому уголовному делу арестованы еще три человека. В их числе его деловой партнер Владимир Даниленко, которого следствие считает организатором преступления, а также предполагаемый исполнитель убийства Алисултан Надирбегов.
75-летний Илья Трабер — петербургский предприниматель, чей бизнес связан с портовой отраслью. В частности, ранее сообщалось, что он владеет крупной долей в уставном капитале Балтийского судомеханического завода.
Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург снова бандитский».