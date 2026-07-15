Мосгорсуд оставил под арестом петербургского бизнесмена Илью Трабера

Московский городской суд признал законным арест петербургского предпринимателя Ильи Трабера, обвиняемого в убийстве. Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного районного суда Москвы, отклонив жалобу защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного районного суда Москвы

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Апелляционная инстанция оставила без изменения постановление Басманного районного суда Москвы

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

17 июня Басманный суд отправил господина Трабера под стражу как минимум на два месяца.

Бизнесмену предъявлены обвинения по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, господин Трабер причастен к заказному убийству депутата и бизнесмена Александра Петрова, который был застрелен в октябре 2020 года. По месту жительства предпринимателя ранее прошли обыски.

Кроме бизнесмена, по этому уголовному делу арестованы еще три человека. В их числе его деловой партнер Владимир Даниленко, которого следствие считает организатором преступления, а также предполагаемый исполнитель убийства Алисултан Надирбегов.

75-летний Илья Трабер — петербургский предприниматель, чей бизнес связан с портовой отраслью. В частности, ранее сообщалось, что он владеет крупной долей в уставном капитале Балтийского судомеханического завода.

Подробнее о деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург снова бандитский».

Карина Дроздецкая