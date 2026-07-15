В Башкирии спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 27,2%

По данным «Авито Авто», за первое полугодие спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их средняя стоимость составила 1,59 млн руб.

Наиболее заметную динамику спроса показали Dongfeng и Haval, а самыми популярными моделями стали Haval Jolion, Chery Tiggo (T11) и Lifan Solano.

Самый заметный рост спроса среди марок продемонстрировали Dongfeng (более чем в два раза) и Haval (+73%).

В топ-5 также вошли Exeed (+52,8%), Omoda (+44,9%) и Tank (+43,1%). Среди моделей наибольший рост спроса показали Omoda S5 (почти вчетверо), Geely Atlas и Haval F7 (почти в 2,5 раза), а также Haval M6 и Chery Tiggo 8 Pro Max (более чем вдвое).

Среди китайских автомобилей с пробегом лидерами по популярности стали Haval Jolion (1,9 млн руб.) и Chery Tiggo (T11) (390 тыс. руб.). Также в топ-10 моделей вошли Lifan Solano (272 тыс. руб.), Haval F7 (2,1 млн руб.), Geely Emgrand EC7 (335 тыс. руб.), Geely Monjaro (3,3 млн руб.), Lifan X60 (489 тыс. руб.), Chery Tiggo 7 Pro Max (2 млн руб.), Tank 300 (3,4 млн руб.) и Geely Coolray (1,8 млн руб.).

За первое полугодие средняя цена некоторых моделей заметно упала. В лидерах по этому показателю — Chery IndiS (S18D) (-15,1%, до 279 тыс. руб.), Geely Emgrand EC7 (-14%, до 335 тыс. руб.), Lifan Solano (-13,2%, до 272 тыс. руб.), Geely MK Cross (-12,7%, до 224 тыс. руб.), LIFAN X50 (-12,1%, до 475 тыс. руб.), Chery Tiggo (T11) (-11,4%, до 390 тыс. руб.), LIFAN X60 (-9,7%, до 489 тыс. руб.), Omoda C5 (-9,4%, до 1,84 млн руб.) и Changan UNI-V (-8,6%, до 2,12 млн руб.).

По словам директора направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрея Ковалева, китайские автомобили с пробегом растут быстрее вторичного рынка в целом. За год их доля в предложении в целом по стране увеличилась примерно на 15%, а в сегменте автомобилей не старше 10 лет — более чем на четверть.

Майя Иванова