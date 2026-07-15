В Мясниковском районе обезвредили две немецкие авиабомбы
В хуторе Ленинакан Мясниковского района во время стройки обнаружили две немецкие авиабомбы SD-250 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ
На место прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра. Специалисты обследовали боеприпасы, после чего вывезли их на специализированный полигон и успешно обезвредили.
«Даже спустя десятилетия после окончания войны подобные находки продолжают представлять серьезную угрозу. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно перемещать их», — сообщает МЧС.