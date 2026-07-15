В Ставропольском крае выявили 114 новых объектов культурного наследия

В Ставропольском крае в 2025 году выявили 114 новых объектов культурного наследия. Об этом сообщила руководитель краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анна Конева на заседании правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По ее данным, в настоящее время на территории края насчитывается 4 129 объектов культурного наследия. В минувшем году реестр пополнили памятники археологии, архитектуры, истории и градостроительства, которые ранее не были учтены официально.

В течение года реставрационные работы провели на 95 объектах, еще для 58 подготовили проектно-сметную документацию. В числе наиболее крупных завершенных проектов — реставрация первого корпуса санатория имени Орджоникидзе в Кисловодске, здания бывшей больницы духовной семинарии в Ставрополе и усадьбы врача-просветителя Ржаксинского в Пятигорске.

На восстановление и содержание объектов культурного наследия из краевого и муниципальных бюджетов было направлено около 115 млн руб. За счет этих средств, в частности, отреставрированы памятники воинской славы в Благодарненском, Буденновском, Красногвардейском, Курском и Георгиевском округах, а также в Железноводске.

По данным управления, охранные обязательства уже оформлены в отношении 2 228 объектов культурного наследия, что составляет 91% от их общего числа. В текущем году власти планируют довести этот показатель до 100%. Также продолжается внесение сведений о защитных зонах памятников в Единый государственный реестр недвижимости.

В рамках государственного контроля в 2025 году специалисты провели 521 проверочное мероприятие. По их итогам собственникам объектов культурного наследия вынесли 116 предостережений и выдали 253 предписания об устранении нарушений. Наиболее распространенными нарушениями остаются ненадлежащее содержание памятников и проведение самовольных строительных работ.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил продолжить работу по сохранению объектов культурного наследия и привлекать для этого все возможные источники финансирования.

Валерий Климов