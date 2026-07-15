Музей-заповедник «Павловск» бесплатно раздает упавшие после урагана деревья

Музей-заповедник «Павловск» предложил жителям бесплатно забрать порубочные остатки деревьев, поваленных во время недавнего урагана.

Как сообщили в музее, из-за сильного ветра на территории парка пострадало более 400 деревьев. Желающим предлагают забрать остатки берез, елей, лип и дубов.

Получить древесину можно только на условиях самовывоза. Другие подробности сотрудники музея рекомендуют уточнять непосредственно в музее-заповеднике.

Как сообщал «Ъ Северо-Запад», ураган, прошедший 11 июля, повалил сотни деревьев в Павловском парке, в том числе вековые дубы и липы.

Карина Дроздецкая