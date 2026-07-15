С черкесского ООО «Капитал» кредитор требует 148,8 млн рублей

Конкурсный управляющий Анастасия Делягина уведомила о поступлении требования кредитора АО «Черкесские городские электрические сети» к крупному черкесскому арендатору ООО «Капитал» на 148,8 млн руб. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По заявлению АО «Черкесские городские электрические сети» в отношении ООО «Капитал» в июле 2025 года была введена процедура наблюдения. За год в реестр требований кредиторов включено 228,6 млн руб.

В мае 2026 года решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики компания была признана банкротом, конкурсное производство открыто до 13 ноября 2026 года.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Капитал» зарегистрировано 25 апреля 2019 года в Черкесске. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Бенефициарами являются Татьяна Теплякова и Ольга Шмендель. Уставный капитал — более 1,1 млрд руб.

В последний раз финансовый отчет компания предоставляла в 2022 году. На тот момент выручка арендатора составляла 113,5 млн руб., а чистая прибыль — 2,7 млн руб.

Наталья Белоштейн