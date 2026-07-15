Две новые дороги строят в Советском районе Курской области

В 2026 году в Советском районе Курской области будут построены две новые автодороги общей протяженностью 2,6 км. Объекты планируют завершить и сдать в эксплуатацию до конца октября. Работы ведут за счет средств областного и местного бюджетов. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В селе Петрово-Карцево строят проезд, который включает два участка — 1,4 км от кромки региональной дороги «Курск — Борисоглебск» — Кшенский — граница Липецкой области до разворотной площадки в конце сложившейся улицы, а также 680 м от примыкания к первому участку до разворотной площадки у Дома культуры. Ширина проезжей части на всем протяжении составит 3,5 м. Предусмотрено укрепление откосов, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки. Сейчас на объекте ведут разработку грунта и устройство песчаного основания, пройдено около 750 м.

В поселке Расховецкий (Ленинский сельсовет) строят проезд протяженностью 568 м. По состоянию на 15 июля выполнена разработка грунта по всей длине участка, а также устройство основания из песка и щебеночно-песчаной смеси. Далее подрядчик приступит к устройству конструкции дорожной одежды.

«Кроме строительства, в селе Ледовском в рамках местного бюджета запланирован ремонт участка дороги, его протяженность — 160 м. Помимо обновления покрытия, здесь предусмотрена замена автопавильона, обустройство разворотной площадки, установка новых дорожных знаков»,— добавили в облправительстве.

К работам в селе Ледовском подрядчик рассчитывает приступить в начале августа.

По данным регионального министерства транспорта и дорог, в Курской области на сегодняшний день верхний слой асфальтобетонного покрытия уложен более чем на 58% от запланированного объема работ. Устройство покрытия выполнено на 887 тыс. кв. м. Всего же по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026-м рассчитывают привести в нормативное состояние свыше 200 км автодорог. Объем финансирования по нацпроекту составляет 6,6 млрд руб., и на сегодняшний день кассовое исполнение достигает 32%.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что «Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта 15,5 км автодороги Конышевка — Макаро-Петровское с подъездами к селам Беляево и Черничено. Начальная цена контракта составляет 383 млн руб. По официальным данным полиции, именно на пятом километре дороги Конышевка — Макаро-Петровское 9 июля попал в ДТП автомобиль первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. Пострадавшая в этой аварии 15-летняя девушка умерла.

Денис Данилов