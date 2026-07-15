«Вкусно — и точка» откроет до 15 новых ресторанов на Северном Кавказе за пять лет

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» планирует открыть на Северном Кавказе до 15 новых ресторанов в течение ближайших пяти лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пароев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, развитием сети в регионе занимается партнер-франчайзи. В настоящее время рестораны уже работают в Нальчике и Владикавказе, а в 2026 году компания планирует открыть первое предприятие в Чечне.

«В республиках Северного Кавказа работает наш партнер-франчайзи. Уже есть предприятия в Нальчике и Владикавказе. В течение пяти лет они планируют открыть до 15 предприятий, в этом году запланировано открытие в Чечне»,— сказал господин Пароев.

Глава компании отметил, что перед выходом в новые регионы проводится оценка емкости рынка и потенциального спроса. При этом сеть стремится развивать рестораны таким образом, чтобы открытие новых точек не снижало эффективность уже действующих предприятий.

По данным компании, развитие будет вестись с использованием различных форматов обслуживания, включая рестораны с автомобильными окнами выдачи заказов, кафе и сервисы доставки.

Валерий Климов