Власти Ставрополья утвердили режим особой охраны скалы «Замок коварства и любви»

Правительство Ставропольского края утвердило положение о памятнике природы краевого значения «Скала "Замок коварства и любви"», определив режим его особой охраны. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Документ устанавливает перечень запрещенных видов деятельности на территории памятника природы. В частности, здесь запрещены выжигание сухой растительности, размещение отходов, строительство объектов капитального строительства, а также рубка лесных насаждений.

В министерстве отметили, что утверждение положения позволит обеспечить сохранность природного комплекса и усилить контроль за соблюдением режима охраны.

Скала «Замок коварства и любви», расположенная в ущелье реки Аликоновка примерно в 3 км к западу от Кисловодска, имеет статус памятника природы с 1961 года и является одной из наиболее известных природных достопримечательностей региона Кавказских Минеральных Вод.

Ранее администрация Кисловодска сообщала о планах создания нового туристического маршрута, который соединит памятники природы «Замок коварства и любви» и «Гора Кольцо». Проект предусматривает обустройство пешеходной и велосипедной трассы вдоль рек Аликоновка, Березовая и Подкумок.

Валерий Климов