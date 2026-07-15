Росприроднадзор требует с завода в Дагестане 177 млн рублей за ущерб почвам

Арбитражный суд Дагестана отложил рассмотрение иска Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Талгиспецстрой» о взыскании 177,1 млн руб, за ущерб, причиненный почвам при добыче бутового камня за пределами лицензионного участка. Постановление опубликовано в картотеке дела.

Следующее заседание назначено на 14 июля 2026 года в 10:30 в помещении суда по адресу: Махачкала, ул. Керимова, 47, зал 3. Перенос связан с необходимостью дополнительного изучения обстоятельств дела.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан, ГКУ «Махачкалинское лесничество», ГКУ «Буйнакское лесничество», администрация МО «Буйнакский район», а также ФБУ ЦЛАТИ по ЮФО в лице филиала по Республике Дагестан.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Талгиспецстрой» зарегистрировано в 2008 году в городе Махачкала (Дагестан). Компания занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Учредителем компании является Ибадулла Ибнухажаров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Ответчик в отзыве на исковое заявление просит суд отказать в удовлетворении иска. Суд, в свою очередь, повторно предложил сторонам заблаговременно выполнить предыдущие определения: истцу — представить экспертные заключения от 31.08.2020 № 1020 и письменные возражения на отзыв ответчика, ответчику — предоставить доказательства отсутствия вины в причинённом ущербе.

Тат Гаспарян