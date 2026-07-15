В Саратовской области открывают агротехклассы

В Саратовской области откроют не менее 15 агротехклассов в девяти муниципальных районах области. О том, как это будет выглядеть на практике, говорили в областной думе на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антонина Галяшкина

Фото: Саратовская областная Дума Антонина Галяшкина

Фото: Саратовская областная Дума

Председатель комитета Саратовской областной думы Антонина Галяшкина (ЕР) напомнила: «Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса страны невозможно без эффективного кадрового обеспечения». Поэтому под эгидой министерства сельского хозяйства Российской Федерации действует федеральный проект «Кадры в АПК». Проект выстраивает сквозную систему подготовки кадров от агротехнологического класса до колледжа, вуза, аспирантуры. Также проект формирует практико-ориентированную модель знакомства школьников с аграрными профессиями до участия в научных и технологических проектах. По итогам 2025 года в 67 регионах страны создали более тысячи агротехклассов, в них учатся более 16 тыс. школьников.

Начальник управления организационной работы, кадровой политики и информационного обеспечения минсельхоза области Оксана Лис сообщила: в регионе планируют открыть не менее 15 агротехклассов в 9 муниципальных районах области: Энгельсском, Аткарском, Балашовском, Романовском, Краснокутском, Лысогорском, Вольском, Ершовском и Татищевском районах.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения заключили соглашения с инвесторами о сотрудничестве. Они готовят учебные кабинеты: оформляют пространства агротехклассов по фирменному стилю и оснащают их. Открытие классов планируют не ранее 1 сентября текущего года.

К 2030 году в регионе планируют открыть уже 155 агротехклассов во всех муниципальных районах области. Рассматривают вопрос о льготах для поступления выпускников агротехклассов в учреждения образования сельскохозяйственного профиля.

Татьяна Смирнова