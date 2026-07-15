В Башкирии отказали в POS-кредитах почти 86% заемщиков

В июне в Башкирии доля отказов по заявкам на POS-кредиты (кредиты, предоставленные в торговых точках) составила 85,8%, это на 1,4% больше, чем в мае (84,4%), следует из данных кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего отказов по заявкам на POS-кредиты среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок на данные кредиты в июне отмечалось в Ставропольском (87,3%), Краснодарском (87,0%) и Забайкальском (86,9%) краях, а также Оренбургской (86,9%) и Челябинской (86,9%) областях.

Меньше всего отказали по заявкам на POS-кредиты в июне в Москве (82,8%), Санкт-Петербурге (82,9%), Приморском крае (83,0%), Воронежской области (83,6%) и Хабаровском крае (83,8%).

Самая серьезная динамика роста доли отказов по заявкам на POS-кредиты в июне по сравнению с предыдущим месяцем отмечалась в Приморском крае (+2,9%), Республике Татарстан (+2,1%) и Нижегородской области (+1,8%), а также в Алтайском крае (+1,7 % и Ленинградской области (+1,6%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц увеличился на 1,4% и 1,2% соответственно.

В среднем по стране в июне доля отказов по POS-кредитам составила 86,1%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2% (в мае — 84,9%).

Майя Иванова