С сентября этого года студенты колледжей и техникумов начнут сдавать практический экзамен. Об этом в Саратовской областной думе на заседании комитета по образованию и культуре рассказала заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В колледжи Саратовской области на место претендуют до 5 человек

Фото: Саратовская областная Дума В колледжи Саратовской области на место претендуют до 5 человек

Фото: Саратовская областная Дума

В регионе с 2018 года государственную итоговую аттестацию проводят в форме демонстрационного экзамена. Так студенты техникумов и колледжей сдают не дипломную работу, а практический экзамен, чтобы на практике показать знания, полученные за годы учебы. В 2018 году демонстрационный экзамен сдали 65 студентов. А в 2026 — уже 8870 человек.

Председатель комитета Юлия Литневская подчеркнула, что с сентября этого года демонстрационный экзамен станет обязательным. На заседании сообщили, что за место в колледже борются от 1,5 до 5 человек. В этом году колледжи и техникумы предоставляют абитуриентам 10911 бюджетных мест. В 2026 выпустились 15 тыс. человек. По данным прошлого года, большинство выпускников работают по специальности.

Татьяна Смирнова