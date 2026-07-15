— Ничья в основное время.

14 июля в Далласе прошел первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором Испания обыграла Францию со счетом 2:0. Игра испанцев была достаточно оборонительной, что понравилось не всем. Как тут не вспомнить старую добрую футбольную мудрость: голы забивают нападающие, а турниры выигрывает оборона. Кто может стать соперником Испании в битве за Кубок мира, спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с футболистом, тренером, экспертом букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрием Хомухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charlie Riedel / AP Фото: Charlie Riedel / AP

— Мы с вами поставили на Францию и ошиблись. Как вам кажется, это испанцы были безупречны или Франция просто не показала все, на что способна?

— И то и другое. Но, конечно, сама сборная Франции не продемонстрировала лучшие качества в этой игре. И совсем необязательный пенальти, который назначили в первом тайме, выбил команду из колеи. Она стала чувствовать себя не очень уверенно.

— Я могу сказать, что это чудовищная ошибка защитника, который не имеет права их совершать, когда выходит на чемпионат мира. Это мое мнение, немного эмоциональное, потому что я за Францию, конечно, переживал. Не хочу забегать вперед, но с такой обороной Испания очень близка к титулу. Как вы думаете?

— Да, я согласен. Я и говорил до этого, что победитель именно этой пары Испания—Франция, скорее всего, станет чемпионом мира.

— В «Лиге ставок» коэффициент на победу «Красной фурии» — 1,7. Ни Англия, ни Аргентина Испании, наверное, не конкурент, согласны?

— Да, скорее всего.

— Еще одна цифра, на которой хотелось бы остановиться: в «Лиге ставок» поставить на то, что лучшим бомбардиром турнира станет Месси, можно с коэффициентом 1,65, а на Мбаппе — 3,5. У нападающих сейчас по восемь мячей в активе. Как думаете, есть шанс у француза все-таки стать лучшим? У Франции же еще матч за третье место, не забываем про это.

— Конечно, я думаю, что мотивация у Мбаппе будет достаточно высокой, и в матче за третье место он будет стремиться пополнить свой голевой счет по максимуму.

— Не будем забывать, кстати, про Кейна и Беллингема, у них по шесть мячей. Давайте переходить ко второму полуфинальному матчу, который состоится 15 июля: Англия—Аргентина. Букмекеры считают фаворитом англичан. В «Лиге ставок» выход в финал Англии — 1,82, Аргентины — 2. Вы согласны с таким раскладом?

— Если брать общекомандные действия, то, конечно, Англия выглядит предпочтительнее. И не нужно забывать, что антропометрические данные Аргентины недостаточно хороши, поэтому стандартные положения в атаке у сборной Англии будут очень эффективны, как мне кажется. Поэтому вероятность того, что Англия выйдет в финал, достаточно высока.

— Будет дополнительное время или серия пенальти? В «Лиге ставок» коэффициент на победу Англии в серии пенальти — 10.

— Я бы ориентировался на ничью в основное время, потому что силы команд приблизительно равны, а дальше уже лотерея. Это каждому нужно решать самому.

— По результативности стоит брать «обе забьют»? В «Лиге ставок» коэффициент — 1,86. Или, может быть, 0:0 откатают?

— Мне кажется, и в одной, и в другой команде достаточно мастеров, которые способны забить. Думаю, что «обе забьют» в основное время — это актуальная ставка.

— А эмоциональные ставки: Месси забьет — коэффициент 2,33, Кейн забьет — 2,4. Очень много клиентов в «Лиге ставок» заключают такие пари. Имеет смысл? Все-таки ребята забивают много.

— Да, имеет. И здесь уже, конечно, нам очень повезло наблюдать за таким футболистом, который наверняка станет лучшим на данный момент. Поэтому вероятность того, что Месси забьет в таких решающих матчах, и делает его великим футболистом.

— Говорят, будет «рубка», будет скандал, много желтых карточек. Коэффициент на то, что арбитр Исмаил Эльфат покажет четыре или больше карточки, — выше 2. Как думаете, будет много желтых?

— Думаю, именно такой накал борьбы и предполагается. Мне кажется, четыре карточки за основное время точно будет.

— Ну и ваша ставка на сегодня, Англия—Аргентина, расклад, как вы думаете, какой?

— Ничья в основное время.