Зампред Алексей Малютин попрощался с муниципалитетом Ярославля

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин попрощался с коллегами-депутатами и поблагодарил их за совместную работу в связи с вероятным досрочным сложением депутатских полномочий. Слово господин Малютин взял на заседании муниципалитета.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд удовлетворил иск прокуратуры о лишении депутатских полномочий Алексея Малютина. Надзорное ведомство считает, что господин Малютин совершил коррупционные действия в период исполнения обязанностей мэра Ярославля в 2015 – 2016 годах. Речь шла о выбывших из муниципальной собственности земельных участках на Соколе.

На заседании муниципалитета рассматривалось представление прокурора по этому поводу. Алексей Малютин сообщил, что обжаловал решение суда, но не уверен в решении в свою пользу.

«Наверное, в этом созыве это мой последний муниципалитет. До сентября я уже вряд ли дотяну, и апелляция все-таки примет решение — поддержит сложение с меня полномочий»,— сказал зампред.

Он поблагодарил членов комиссии муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, которая не нашла оснований для лишения полномочий господина Малютина.

«Хотел поблагодарить аппарат муниципалитета и членов комиссии, которые все-таки, я считаю, приняли бесстрастное и соответствующее закону решение. Жаль, что суд это не учел практически совершенно. К сожалению, каких-то доказательств с обратной стороны учитывается мало»,— сказал Алексей Малютин.

Он поблагодарил своих коллег-депутатов по созыву.

«Жизнь на этом не кончается. Я уже второй раз из мэрии чемоданы собираю. Вам благодарен за то, что вы когда-то приняли решение назначить меня заместителем председателя муниципалитета. Спасибо за совместный труд. Артем Владимирович (прим. – мэр Ярославля), вам победы на выборах. Это будет большой результат нашей совместной работы. Коллеги, выборы у вас через год. Кто захочет вернуться в это прекрасное здание в новом статусе, вам желаю удачи от чистого сердца»,— сказал господин Малютин.

Алексей Малютин впервые был избран депутатом муниципалитета в 2004 году. В 2012 году был избран председателем муниципалитета. В 2015 году был назначен заместителем мэра и и. о. мэра Ярославля. В 2016 году ушел в отставку, став советником губернатора Ярославской области. В 2017 и 2022 годах вновь переизбирался в муниципалитет. Представляет партию «Единая Россия».

Алла Чижова