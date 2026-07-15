Черное море у берегов Новороссийска прогрелось до +24 градусов

Температура воды в Черном море у берегов Новороссийска 15 июля сохранилась на уровне +24 градусов. Несмотря на небольшое понижение температуры в акватории Краснодарского края, море остается комфортным для купания. Об этом свидетельствуют данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По информации синоптиков, на утро 15 июля температура воды в Новороссийске составила +24 градуса. Такой же показатель зафиксировали в Геленджике и Анапе. В Туапсе море прогрелось до +26 градусов, что на один градус выше, чем днем ранее.

На Азовском побережье температура воды остается еще выше. В Приморско-Ахтарске, Ейске и Должанской она достигла +27 градусов. В Тамани вода прогрелась до +26 градусов.

По оценкам специалистов, комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов. Таким образом, показатели на всех основных курортах Краснодарского края остаются выше этого уровня, несмотря на небольшое похолодание Черного моря.

Вместе с тем синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятных погодных условий. В течение 15 июля в Краснодарском крае ожидаются сильные грозовые дожди. Причиной ухудшения погоды стал циклон, сформировавшийся над восточной частью Черного моря. По прогнозам, в отдельных районах возможны ливни, грозы и другие неблагоприятные погодные явления.

Экстренное предупреждение о непогоде продолжает действовать на территории Краснодарского края до конца суток 16 июля. Жителям и отдыхающим рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и отдыха у моря.

Мария Удовик