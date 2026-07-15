Уголовное дело возбудили после гибели рабочего при спиле деревьев в Лыскове

По факту гибели коммунального рабочего в городе Лысково возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, 75-летний работник погиб во время спила аварийных деревьев 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По данным следственного управления, во время работы произошло падение автомобильного крана с рабочей платформой, на которой находился сотрудник. От полученных травм он умер на месте.

Галина Шамберина