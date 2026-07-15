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Угроза ракет объявлена в Пензенской области

В Пензенской области объявлена ракетная опасность. Необходимо пройти в укрытие, сообщает МЧС России.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Не подходите к окнам. Обесточьте помещение, перекройте газ и воду. Укройтесь в подвале, погребе или в ванной. Возьмите с собой необходимые документы, воду, лекарства. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие: подвал, подземный переход или паркинг. Не выходите на открытые участки. Не покидайте безопасное место до отбоя сигнала о ракетной опасности. Телефон экстренных служб 112.

Марина Окорокова