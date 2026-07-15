Суд КБР взыскал с теплоснабжающей компании 463 млн рублей долга

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» к ООО «Нальчикские тепловые сети» и взыскал с ответчика 463,1 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Согласно материалам дела, из этой суммы 443,8 млн руб. составляет задолженность по оплате потребленного газа за период с октября по декабрь 2025 года по договору поставки от 01.11.2024. Еще 19,2 млн руб. — пени за просрочку оплаты на основании статьи 25 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» за период с 19.11.2025 по 08.03.2026. Помимо этого, с ответчика взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 2,7 млн руб.

Договор на поставку газа был заключен между ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» и ООО «Новые тепловые сети» — правопредшественником ООО «Нальчикские тепловые сети» — 01.11.2024. По его условиям поставщик обязался поставлять газ с 01.01.2025 по 31.12.2025 включительно, а покупатель — принимать и оплачивать его не позднее 18-го числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Поставщик исполнил договорные обязательства и поставил газ за указанный период, что подтверждается сводными актами о количестве поданного и принятого газа. Однако «Нальчикские тепловые сети» не оплатили стоимость потребленного газа в полном объеме.

Первоначально «Газпром межрегионгаз Нальчик» обратился в суд с требованием о взыскании 702,5 млн руб., однако впоследствии уменьшил размер исковых требований до 463,1 млн руб. Суд принял уточнённые требования и вынес решение в пользу истца.

Тат Гаспарян