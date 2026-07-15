Водителю Porsche за смертельное ДТП на набережной Фонтанки назначили наказание

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Данииле Войнову по делу о смертельном ДТП на набережной реки Фонтанки. Его признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что 3 октября 2025 года около 05:46 Войнов, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne GTS, двигался по улице Чайковского в сторону набережной реки Фонтанки. В машине находилась пассажирка.

По версии суда, водитель, находясь в состоянии опьянения, не обеспечил контроль за движением автомобиля, на Т-образном перекрестке продолжил движение прямо, несмотря на требования дорожного знака, после чего наехал на бордюр, выехал на тротуар, врезался в металлическое ограждение, и автомобиль упал в акваторию Фонтанки.

Пассажирка автомобиля погибла на месте происшествия. Причиной смерти стали признаки асфиксии в результате утопления.

Кроме того, после ДТП Войнов не выполнил законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В суде обвиняемый признал фактические обстоятельства произошедшего, но не согласился с квалификацией преступления, заявив, что не находился в состоянии опьянения.

Суд назначил Войнову наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также ему на 2 года 6 месяцев запретили управлять транспортными средствами.

Карина Дроздецкая