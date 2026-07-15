Апелляция подтвердила взыскание с завода в КЧР 270 млн рублей за нецелевое использование субсидии

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с ООО «Черкесский завод резинотехнических изделий» (ООО ЧЗ РТИ) 269,9 млн руб. — субсидии и штрафа — в пользу Минпромторга России за нарушение условий соглашения о финансировании НИОКР. Постановление опубликовано в картотеке дела.

Министерство промышленности и торговли России обратилось в суд с требованием взыскать с ООО ЧЗ РТИ субсидию в размере 179,9 млн руб., предоставленную по соглашению от 25 октября 2022 года, а также штраф в размере 89,9 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЧЗ РТИ» зарегистрировано в 2018 году в городе Черкесск (КЧР). Компания занимается производством труб, трубок, рукавов и шлангов из вулканизированной резины. Учредителем компании является Жанна Борсова. Уставный капитал — 15 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год составила 279,2 млн руб., прибыль — 5,5 млн руб.

Субсидия была выделена в рамках постановления Правительства РФ от 12 декабря 2019 года № 1649 на финансовое обеспечение затрат по НИОКР в рамках инновационного проекта «Современная технология производства пневматической рессоры подвески транспортного средства». Средства перечислены обществу в полном объеме, что стороны не оспаривали.

Суд первой инстанции установил, что ООО ЧЗ РТИ не выполнило обязательства по соглашению: не достигло целевых показателей, нарушило порядок, цели и условия получения субсидии. Эти выводы подтверждены заключением ФГУП НАМИ и представлением Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике. Односторонний отказ Минпромторга от исполнения соглашения признан законным.

По решению суда с ООО ЧЗ РТИ взыскано 269,9 млн руб., из которых 179 985 091 руб. — субсидия и 89 992 545 руб. — штраф, а также государственная пошлина в доход федерального бюджета в размере 1,8 млн руб.

В апелляционной жалобе ООО ЧЗ РТИ просило отменить решение либо снизить штраф на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ до 1,7 млн руб., указав на частичный возврат субсидии в размере 59,6 млн руб., произведенный 6 июля 2026 года. Довод общества о том, что отчетность за 2022 и 2023 годы принималась Министерством без замечаний, суд отклонил. Апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Тат Гаспарян