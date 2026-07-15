В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространили городские власти, призвав жителей и гостей города соблюдать меры безопасности до отмены сигнала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен, означающих сигнал «Внимание всем», гражданам рекомендовали сохранять спокойствие и следовать установленным правилам. Тем, кто находится дома, советуют не подходить к окнам и укрыться в помещении, окна которого не выходят в сторону моря, либо выбрать комнаты без окон со сплошными стенами, такие как коридор, ванная, туалет или кладовая.

Жителям и гостям города, находящимся на улице, рекомендовали укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или на подземной парковке. При этом власти подчеркнули, что использовать автомобиль в качестве укрытия не следует. Также не рекомендуется прятаться у стен многоквартирных домов.

В администрации отметили, что отмену сигнала объявят сразу после того, как оперативная обстановка станет безопасной. До этого момента граждан просят сохранять спокойствие и выполнять рекомендации экстренных служб.

Власти призвали жителей и гостей Новороссийска следить за официальной информацией и не распространять непроверенные сведения. Информация о развитии ситуации и отмене режима угрозы будет доводиться через официальные каналы оповещения.

В сообщении также напомнили, что при объявлении сигнала «Внимание всем» необходимо незамедлительно принять меры личной безопасности и оставаться в укрытии до получения официального сообщения об отмене угрозы. Гражданам рекомендовали внимательно следить за сообщениями органов власти и экстренных служб, которые будут информировать население о дальнейшем развитии ситуации и времени отмены ограничений.

UPD: в Новороссийске угрозу атаки БПЛА отменили в 12:07 по мск.

Мария Удовик