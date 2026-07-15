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В Новосибирске от удара током погиб ребенок, прикоснувшийся к водосточной трубе

Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели младшеклассника от удара током.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия произошла в Новосибирске вечером 13 июля 2026 года. Находившийся на прогулке мальчик прикоснулся к водосточной трубе, находящейся под электрическим напряжением, и получил удар электрическим током. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.

СКР выясняет все обстоятельства произошедшего.

Михаил Кичанов

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