В Новосибирске от удара током погиб ребенок, прикоснувшийся к водосточной трубе
Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели младшеклассника от удара током.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По данным следствия, трагедия произошла в Новосибирске вечером 13 июля 2026 года. Находившийся на прогулке мальчик прикоснулся к водосточной трубе, находящейся под электрическим напряжением, и получил удар электрическим током. От полученных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
СКР выясняет все обстоятельства произошедшего.