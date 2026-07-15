В грузовой каркас Ростова-на-Дону в 2026 году войдут еще 10 улиц

В Ростове-на-Дону продолжается ввод грузового каркаса для исключения большегрузов с узких улиц. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас каркас охватывает 32 участка из запланированных 82. В сентябре прошлого года на пяти дорогах разрешили проезд грузовикам массой до 26 т. А в апреле этого года на 10 въездах в город в часы «пик» разрешен проезд грузовых автомобилей массой до 12 т, ранее ограничение было 3,5 т.

Согласно «Транспортной стратегии», проект предусматривает расширение перечня улиц, обустройство мест для отстоя, модернизацию парковок, введение пропусков для грузового транспорта. Планируется, что в 2026 году в каркас войдут еще 10 улиц: Малое Зеленое кольцо, Днепропетровская, Панфиловцев, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов, Троллейбусная и другие. По словам Александра Скрябина, меры исключат транзитные грузовики из микрорайона Орджоникидзе, в том числе в районе школы №44.

В 2027 году ввести в каркас намерены в Ворошиловском и Октябрьском районах, в 2028-м — в Железнодорожном и Советском. Так, на проспекте Королева (от Добровольского до бульвара Комарова) уже изменили схему движения: появилась дополнительная полоса для разворота. Кроме того, в рамках проекта в этом году началась работа по укреплению дорог.

По данным властей, количество ДТП с участием грузовиков в 2025 году снизилось на 34,2%, в вечерние часы «пик» — на 73%.

Константин Соловьев