В Сочи устраняют последствия ночного ливня

В Сочи завершается устранение последствий сильного ливня, прошедшего в ночь на 15 июля. Основные последствия непогоды были зафиксированы в Центральном районе города, где за час выпало 51 мм осадков, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Из-за резкого подъема уровня воды в реках Центрального и Лазаревского районов были достигнуты опасные отметки на реках Кепша и Бзугу. Жителей потенциально опасных зон предупредили о ситуации, однако уже к 6:40 уровень воды вернулся к нормативным значениям.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что городская инфраструктура после непогоды продолжает работать в штатном режиме, серьезных повреждений не выявлено. Общественный транспорт движется по расписанию. По его словам, кратковременные подтопления возникли из-за резкого увеличения объема воды, однако после снижения интенсивности осадков большая часть воды ушла самостоятельно.

На автомобильной трассе Джубга—Сочи ограничений движения не вводилось. За ночь на участке А-147 зафиксировано падение четырех деревьев, к ликвидации последствий привлекли 14 человек и семь единиц техники. На 135-м километре трассы в районе Головинки дерево повредило линию электропередачи, подачу электроэнергии удалось восстановить.

В отдельных районах города сильные осадки привели к локальным подтоплениям и сходу грязевых потоков. В Барановском сельском округе на улице Армянской со склона сошла масса грунта, которая попала на территорию частного домовладения. Владельцам предложили временное размещение в пункте временного размещения, однако они отказались. В настоящее время коммунальные службы расчищают проезжую часть, на месте запланирована оценка последствий комиссией.

В районе Министерских озер, расположенных в низинной местности, зафиксирован значительный сток воды со склонов. На данный момент вода сошла, движение не ограничено. Кроме того, утром подтопления наблюдались в нескольких подземных переходах, где специалисты службы «Водосток» проводят откачку воды.

В администрации города отметили, что на большинстве участков последствия ливня были устранены за счет естественного оттока воды после прекращения осадков и снижения нагрузки на систему ливневой канализации. Штормовое предупреждение в Сочи сохраняется в течение суток 15 июля.

Вячеслав Рыжков