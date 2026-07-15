Нижегородская полиция штрафует водителей за нарушение ПДД в очередях за бензином

Полиция и Росгвардия с 8 по 14 июля скорректировали маршруты патрулирования по приближению к 66 АЗС на территории Нижнего Новгорода и Дзержинска. По данным регионального ГУ МВД, сотрудники ГАИ ликвидировали заторовые ситуации около АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Ситуацию с созданием помех из-за очередей на подъездах к заправкам контролируют в том числе с использованием системы АПК «Безопасный город».

По заявкам работников АЗС и волонтеров полицейские пресекли нарушения правил дорожного движения (ПДД) на площади Комсомольской (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Стоянка на трамвайных путях»), в районе автостанции Щербинки (ч.1 ст. 12.15 «Нарушение расположения на проезжей части»), а также нарушения общественного порядка на Казанском съезде (ст. 12.25 «Невыполнение законного требования сотрудника полиции»).

Галина Шамберина