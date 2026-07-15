Жители Мурманской области увеличили вложения на брокерских счетах до 42,9 млрд рублей

Объем активов на брокерских счетах жителей Мурманской области к апрелю 2026 года достиг 42,9 млрд рублей. За год объем вложений вырос на 30%, сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год число открытых брокерских счетов в Мурманской области увеличилось на 15%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ За год число открытых брокерских счетов в Мурманской области увеличилось на 15%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Центробанке отмечают, что жители региона стали чаще выбирать альтернативные финансовые инструменты на фоне постепенного снижения доходности банковских вкладов. За год число открытых брокерских счетов в Мурманской области увеличилось на 15% — до 308,7 тыс.

Большинство инвесторов предпочитают вкладываться в ценные бумаги — на них приходится 94% счетов.

Также вырос интерес к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). За год их количество увеличилось на 4%, а объем вложенных средств — на 27%. К апрелю 2026 года жители региона открыли 44,2 тыс. ИИС, на которых разместили 5,1 млрд рублей.

Чаще всего северяне приобретали рублевые облигации, уточнили в региональном отделении Банка России.

Карина Дроздецкая