АвтоВАЗ анонсировал выпуск обновленной версии Lada Niva Legend

Серийное производство обновленной Lada Niva Legend в версии 1.8 стартует на АвтоВАЗе в понедельник, 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Модель прошла масштабную техническую модернизацию. Узнаваемый облик сохранился, но в конструкцию автомобиля внедрено более 350 новых деталей и компонентов.

Значительную часть обновлений (свыше 70 элементов) составляют доработки силового агрегата. Максимальная мощность и максимальный момент модели увеличены с 58,5 до 66 кВт (90 л.с.) и со 127,4 до 153 Нм соответственно. Средний расход топлива снизился с 9,9 до 9 л на 100 км.

Также у обновленной версии Lada Niva Legend изменены передний стабилизатор, передние пружины и амортизаторы для улучшения управляемости и устойчивости. Кроме того, машина оборудована вентилируемыми тормозами и рулевым колесом уменьшенного диаметра.

Для снижения вибраций и шума силовой агрегат оснастили новой подвеской — с опорами от NIVA Travel 1.8 и третьей точкой крепления раздаточной коробки. Это позволило минимизировать вибрации как в движении, так и на холостом ходу.

Дополнительно увеличен запас хода в условиях бездорожья (в том числе в зимний период) за счет изменения расположения электровентиляторов системы охлаждения и установки более производительного радиатора — при этом повышена надежность компонентов.

Среди других обновлений — новые усилители кузова, подушка безопасности водителя, а также применение оцинкованных деталей в зонах, наиболее подверженных коррозии.

Георгий Портнов