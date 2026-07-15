С контролировавших лиц нальчикской кондитерской фирмы требуют 40 млн рублей

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд ввел процедуру наблюдения в отношении нальчикской розничной кондитерской компании ООО «Фирма Денеб», а временный управляющий обратился в суд с требованием привлечь шесть юридических и физических лиц к субсидиарной ответственности и взыскать с них солидарно более 39,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2026 года в отношении ООО «Фирма Денеб» введена процедура банкротства — наблюдение.

Временным управляющим должника утверждён Эдгар Жорович Хачатрян, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий»».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «Денеб» зарегистрировано в 2002 году в городе Нальчик (КБР). Компания занимается розничной торговлей кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. Учредителем компании является Раида Шибзухова. Уставный капитал — 1,9 млн руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Эдгар Хачатрян подал в арбитражный суд заявление, в котором просит привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Фирма Денеб» шесть лиц: ООО «Дея-Маркет», ООО «Фирма Дея», ООО «Инкотрейд», Алима Анатольевича Серкова, Раиду Мусаровну Шибзухову и Анзора Мухамедовича Шибзухова.

Помимо этого, управляющий просит взыскать с указанных лиц солидарно в пользу ООО «Фирма Денеб» денежную сумму в размере 39,7 млн руб., а также наложить арест на их имущество в пределах той же суммы.

Ахмед Баксаноков обратился в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Фирма Денеб» и включении в третью очередь реестра требований кредиторов 39 724 622 руб. Решением суда от 9 июня 2025 года в удовлетворении заявления было отказано. Однако постановлением апелляционного суда от 18 февраля 2026 года это решение отменено: заявление Баксанокова признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения.

Требования Баксанокова включены в третью очередь реестра кредиторов. Из этой суммы 27,5 млн руб. составляет основной долг, 12,1 млн руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами. Требования по процентам учитываются в составе третьей очереди отдельно.

В основе требований лежат три договора поставки, по которым ООО «Фирма Денеб» выступало поставщиком, однако своих обязательств не исполнило. По договору от 18 апреля 2018 года ООО «УС» перечислило в адрес должника 4,3 млн руб.; по договору от 17 апреля 2018 года ООО «ПСМК» — 12,8 млн руб.; по договору от 16 апреля 2018 года ООО «СевСтройМеталл» — 10,3 млн руб. Впоследствии все три компании уступили свои права требования Баксанокову.

Решением Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 30 июня 2021 года с ООО «Фирма Денеб» в пользу Баксанокова взыскано 32,9 млн руб. Апелляционным определением Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2023 года, оставленным в силе постановлением Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 15 января 2024 года, это решение оставлено без изменения.

Тат Гаспарян