Двое детей оказались в больнице после игры с ежом в Саратовской области
Две несовершеннолетние саратовчанки попали в больницу после контакта с больным ежом. Девочкам вводят сыворотку от бешенства, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
Две саратовчанки получают сыворотку от бешенства после игры с ежом
Фото: astrobl.ru
Известно, что инцидент произошел в одном из областных районов. Две сестры 8 лет и года нашли во дворе своего дома ежа и решили с ним поиграть. На следующее утро мать девочек обнаружила животное мертвым. Женщина отвезла ежа в ветклинику. Лабораторные исследования показали, что он болел бешенством.
На данный момент дети амбулаторно лечатся в больнице. Им вводят антирабическую сыворотку.