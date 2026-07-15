Двое детей оказались в больнице после игры с ежом в Саратовской области

Две несовершеннолетние саратовчанки попали в больницу после контакта с больным ежом. Девочкам вводят сыворотку от бешенства, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Две саратовчанки получают сыворотку от бешенства после игры с ежом

Фото: astrobl.ru Две саратовчанки получают сыворотку от бешенства после игры с ежом

Фото: astrobl.ru

Известно, что инцидент произошел в одном из областных районов. Две сестры 8 лет и года нашли во дворе своего дома ежа и решили с ним поиграть. На следующее утро мать девочек обнаружила животное мертвым. Женщина отвезла ежа в ветклинику. Лабораторные исследования показали, что он болел бешенством.

На данный момент дети амбулаторно лечатся в больнице. Им вводят антирабическую сыворотку.

Марина Окорокова