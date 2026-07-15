В Ростове выпустили почтовую марку в честь донорства костного мозга

В Ростове-на-Дону к пятилетию совместного проекта «Бесценное письмо» Почта России выпустила памятную марку в честь донорства костного мозга. Как сообщили в пресс-службе компании, номинал почтовой марки — 50 руб., тираж — 189 тыс. экземпляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Почта России Фото: Почта России

Совместный проект Почты и Национального регистра доноров костного мозга имени Василия Перевощикова (РДКМ) в течение пяти лет помогает окобольным. C 2021 года порядка 31 тыс. россиян из 87 регионов страны направили заявки для вступления в регистр. За это время проведено 33 трансплантации костного мозга от людей, ставших донорами благодаря почтовому проекту.

Дополнительно к выпуску почтовой марки компания изготовила конверты первого дня и специальный штемпель для Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отметил директор УФПС Ростовской области Максим Ренжиглов, в регион поступило 5,4 тыс. марок, более 900 жителей области вступили в регистр по Почте.

Сергей Емельянов