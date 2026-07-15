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За оправдание терактов со стороны Украины задержан житель Омска

В Омске УФСБ задержало 26-летнего местного жителя, подозреваемого в оправдании террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, фигурант дела в мессенджере Telegram «открыто выражал антироссийские взгляды, размещал положительные комментарии, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций». По месту жительства задержанного правоохранители провели обыски.

Изъяты средства связи, подтверждающие его причастность к преступлению.

Александра Стрелкова

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