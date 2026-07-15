Спустя полгода спасатели нашли в Новосибирске тело девочки, утонувшей в Оби

В Новосибирске спасатели достали тело восьмилетней девочки в одном из притоков реки Обь в районе дачного поселка Кудряшовский. Ребенок утонул в феврале этого года, сообщил журналистам главный госинспектор по маломерным судам в Новосибирской области Сергей Кудинов.

«Поисковые мероприятия начались сразу после предположительной гибели ребенка и продолжались несколько недель без остановки: спасатели обследовали акваторию с применением подводных дронов и камер, делали лунки. К сожалению, зимой поиски результата не дали»,— пояснил он. Работу спасатели возобновили в конце весны, когда сошел лед. Сотрудники ГУ МЧС региона, поисково-спасательная служба области и муниципальная аварийно-спасательная служба обследовали территории протяженностью свыше 80 км.

Инцидент произошел в Новосибирске 12 февраля. Девочка без присмотра взрослых каталась на «ватрушке» по водоему. Момент, когда ребенок провалился под воду, попал на видеокамеры. По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Александра Стрелкова