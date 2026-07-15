Мэр Ярославля прокомментировал ситуацию с бензином

В Ярославле нормализовали работу по обеспечению бензином предприятий жизнеобеспечения, однако сохраняются сложности с отпуском топлива частным лицам. Ситуацию прокомментировал мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета, отвечая на вопрос депутата Евгении Овод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Все возможные и невозможные меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить поставки топлива и наличие бензина. В первую очередь это предприятия жизнеобеспечения города — учреждения здравоохранения, содержания города, аварийных служб, которые должны справляться с погодными условиями. В этом плане у нас нет перебоев. Выстроили эту работу на 100%»,— сказал мэр.

Он сообщил, что ситуация на автозаправочных станциях остается на контроле, при этом она лучше, чем во многих регионах.

«Есть объективные сложности, с которыми мы сталкиваемся. Всем присутствующим понятно, почему это происходит. И с этими причинами нужно справляться федеральными, региональными механизмами. Региональный штаб по бензину работает. Для себя ставим задачи увеличения объемов поступления бензина на наши заправки в Ярославской области в целом и в городе Ярославле»,— пояснил господин Молчанов.

Комментируя предложение депутата, мэр Ярославля согласился обсудить формат информирования водителей о наличии бензина на АЗС. Артем Молчанов подчеркнул, что «формат должен быть полезен, но в то же время не создавать излишний ажиотаж».

Алла Чижова