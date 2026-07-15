Под Саратовом загорелся музей военного института

В Вольске Саратовской области загорелось здание музея истории Военного института материального обеспечения, расположенного на улице Горького. По данным ГУ МЧС по региону, пожар возник в кровельной части трехэтажного строения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Вольске загорелось здание музея военного института

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ В Вольске загорелось здание музея военного института

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

Огонь ликвидировали 55 человек личного состава и десять единиц пожарной техники. В настоящий момент возгорание локализовано, открытое горение отсутствует. По предварительной информации, пострадавших нет. Размер причиненного ущерба и точная площадь пожара уточняются.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Марина Окорокова