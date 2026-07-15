СК расследует похищение человека ради 400 тыс. руб. в Волгограде

В Волгограде задержали троих подозреваемых в похищении человека и вымогательстве с применением насилия (п.п. «а, г, з» ч. 2 ст. 126, п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Возбуждено уголовное дело, мужчины находятся под арестом, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде арестованы трое мужчин по делу о похищении и вымогательстве 400 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области В Волгограде арестованы трое мужчин по делу о похищении и вымогательстве 400 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По оперативным данным, 7 ноября 2025 года в Краснооктябрьском районе Волгограда двое местных жителей подошли к 30-летнему мужчине и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, потребовали проследовать за ними. При этом фигуранты угрожали потерпевшему травматическим пистолетом. Получив отказ, подозреваемые посадили волгоградца в свою машину.

«Во время поездки фигуранты потребовали передать им 400 тыс. руб., угрожая привлечением к уголовной ответственности за якобы приобретение наркотических средств», — рассказали в региональном следкоме. Потерпевший позвонил брату, но тот сказал, что необходимой суммы не имеет. После этого мужчину отпустили на сутки. Потерпевший стал скрываться, опасаясь за жизнь.

Оперативники установили личность третьего участника, который находился в машине во время инцидента. Он выполнял роль «задержанного», чтобы усилить давление на потерпевшего. Позже правоохранители задержали его в Сочи, куда он уехал на заработки. Следствие не исключает, что в ходе расследования будут выявлены и другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Марина Окорокова