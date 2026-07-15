Мэр Ярославля опроверг неправомерность установки памятника Юрию Бычкову

В Ярославле памятник журналисту Юрию Бычкову, придумавшему термин «Золотое кольцо России», установлен на законных основаниях. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета, отвечая на вопрос депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ранее в СМИ появилась информация, что памятник установили без согласования с мэрией. Господин Молчанов пояснил, что в данном случае согласование не требовалось.

«Это решение было принято на региональном уровне. Памятник установлен в соответствии с требованиями законодательства. И при региональном решении об установлении каких-либо памятников дополнительных решений со стороны города не принимается. Иначе было бы очень странно, что правительство принимает решение установить памятник, а мы с вами, например, говорим, что мы не согласны. Это решение согласованное. Это решение принято было совместно»,— сказал мэр.

Он добавил, что большинством поддержан выбор места памятника. Он был открыт 4 июля на улице Революционной. Памятник представляет собой фигуру журналиста, который держит в руке золотое кольцо, внутри которого изображен храм.

Алла Чижова