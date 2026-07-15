Мэр Ярославля опроверг неправомерность установки памятника Юрию Бычкову
В Ярославле памятник журналисту Юрию Бычкову, придумавшему термин «Золотое кольцо России», установлен на законных основаниях. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета, отвечая на вопрос депутата.
Фото: Правительство Ярославской области
Ранее в СМИ появилась информация, что памятник установили без согласования с мэрией. Господин Молчанов пояснил, что в данном случае согласование не требовалось.
«Это решение было принято на региональном уровне. Памятник установлен в соответствии с требованиями законодательства. И при региональном решении об установлении каких-либо памятников дополнительных решений со стороны города не принимается. Иначе было бы очень странно, что правительство принимает решение установить памятник, а мы с вами, например, говорим, что мы не согласны. Это решение согласованное. Это решение принято было совместно»,— сказал мэр.
Он добавил, что большинством поддержан выбор места памятника. Он был открыт 4 июля на улице Революционной. Памятник представляет собой фигуру журналиста, который держит в руке золотое кольцо, внутри которого изображен храм.