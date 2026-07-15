обновлено 10:29
Бывший прикамский бизнесмен выиграл суд против бизнес-партнеров
Бывший пермский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев выиграл в суде Каймановых островов дело в отношении компании Apple Tree Partners (ATP). Суд постановил, что компания, бывшая партнером структур Дмитрия Рыболовлева в венчурном фонде ATP Life Sciences Ventures, и ее управляющий Сет Харрисон должны быть отстранены от контроля над активами фонда объемом $2,5 млрд.
Фото: Архив "Ъ-Прикамье"
Подробнее — в материале «Ъ» «Дмитрий Рыболовлев выиграл суд против венчурной компании Apple Tree Partners».