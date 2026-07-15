85 тысяч жителей Башкирии запретили проводить сделки с квартирами без личного участия

С января по май жители Башкирии подали 85 тыс. заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без их личного участия, сообщила пресс-служба Росреестра по Башкирии.

По этому показателю республика заняла шестое место среди регионов России. Всего за пять месяцев этого года в Росреестр было подано около 2,5 млн подобных заявлений, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года, отметили в ведомстве.

К концу июня количество поданных документов в республике превысило 107 тыс.

«Оказание данной государственной услуги является эффективным инструментом «цифровой самозащиты» от мошеннических действий. Рост обращений в регионах с высокой деловой активностью подтверждает, что превентивные меры становятся стандартом ответственного владения недвижимостью»,— отметил руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец.

Олег Вахитов