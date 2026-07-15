С утра 15 июля в Новороссийске работают 22 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 9:00 15 июля топливо отпускают на 22 автозаправочных станциях. При этом на всех работающих АЗС действуют ограничения, введенные собственниками: бензин и дизельное топливо продаются только для заправки баков автомобилей, объем отпуска ограничен от 20 до 60 литров на одну машину, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас бензина АИ-100 в продаже нет. АИ-95 доступен на семи заправках, АИ-92 — на десяти, дизельное топливо — на 20 АЗС.

Топливо можно приобрести, в частности, на отдельных станциях «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «Уфим-нефти» и «Ягуара». На части объектов отдельные виды топлива доступны только по топливным картам или для спецтранспорта.

С 00:00 14 июля на АЗС «Роснефть» на улице Ленина, 143Б действует электронная очередь. Заправка осуществляется только в соответствии со временем, указанным в выданном талоне.

Власти уточнили, что станции «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина возле развязки и «Лукойла» на улице Суворовской отпускают топливо только по топливным картам. Жителей попросили не посещать эти объекты. Еще 11 автозаправочных станций временно прекратили отпуск топлива.

Для обеспечения потребностей аграриев определены места и время отпуска горюче-смазочных материалов местным сельхозтоваропроизводителям.

Вячеслав Рыжков