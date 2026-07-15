США обвинили трех петербуржцев в киберпреступлениях с ущербом более $62 млн

Министерство юстиции США предъявило обвинения трем жителям Санкт-Петербурга по делу о киберпреступлениях, которые, по версии американских властей, нанесли потерпевшим ущерб более чем на $62 млн.

Фигурантами дела стали 43-летний Александр Волосовик, 34-летний Кирилл Затолокин и 29-летняя Юлия Панкова, а также зарегистрированные в Петербурге компании Medialand LLC и ML.Cloud. Им вменяют сговор с целью компьютерного мошенничества, мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег.

По версии следствия, компании предоставляли так называемый «пуленепробиваемый хостинг» — интернет-инфраструктуру, которая, как утверждают американские власти, использовалась киберпреступниками для проведения атак и сокрытия своей деятельности от правоохранительных органов. Следствие считает, что через эту инфраструктуру распространялось вредоносное программное обеспечение, проводились фишинговые атаки, атаки методом перебора паролей, а также обеспечивалась работа криминальных онлайн-площадок.

Как утверждает Минюст США, жертвами предполагаемой деятельности стали 42 организации и частных лица в 21 американском штате, включая банки, школы, государственные учреждения, больницы и медиакомпании.

Одновременно Госдепартамент США объявил вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении обвиняемых, их сообщниках, а также деятельности Medialand и ML.Cloud. В ведомстве отметили, что предоставленные сведения также могут стать основанием для оказания помощи с переселением.

Карина Дроздецкая