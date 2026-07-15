Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом в Ярославле

В Ярославле в больнице скончалась 26-летняя девушка-пешеход, накануне сбитая автобусом. Об этом сообщили в УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

По данным ведомства, 14 июля в 16:56 на проспекте Октября автобус сбил девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Как пояснили в прокуратуре, водитель рейсового автобуса №44 ехал на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая была госпитализирована с травмами, однако позже скончалась в медицинском учреждении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд