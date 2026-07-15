В Северной Осетии нарастили водоснабжение Ногира

В Северной Осетии водоканал восстановил скважины в Ногире. Жители населенного пункта получают более 1 тыс. т воды дополнительно, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным властей, специалисты установили новые насосы, смонтировали трансформаторные подстанции и провели электроснабжение. На территории одной из скважин заменили внутриплощадочные коммуникации. Работы впервые выполнили на собственной буровой установке, приобретенной в рамках пилотной программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ.

Ранее водоканал ввел в эксплуатацию скважины в Ольгинском, Алханчурте, Кизляре, Тарском и Архонской, восстановил аварийную скважину в Михайловском, а также провел работы на заброшенной скважине в Кора-Урсдон.

Константин Соловьев